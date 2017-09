VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt Das müssen Fußball-Fans zur Anreise wissen

Von ala 29. September 2017 - 12:31 Uhr

Mit 5000 mitreisenden VfB-Fans ist das Gästekontingent in der Frankfurter Arena komplett ausgeschöpft. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart tritt an diesem Samstag um 15.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt an. Alle wichtigen Infos zur Anreise und rund um das Spiel gibt es hier.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Samstag die letzte Auswärtspartie vor der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt bestreitet, wird die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf von etwa 5000 VfB-Fans in die fast ausverkaufte Commerzbank-Arena begleitet.

Etwa 200 Kilometer sind es von Stuttgart zur Arena in Frankfurt. Für alle, die mit dem eigenen Auto anreisen, gibt es die Parkplätze Gleis-Dreieck und Waldparkplatz rund um das Stadion. Die Parkplätze sind beschildert und kosten pro Wagen sechs Euro Parkgebühr. Wer lieber etwas außerhalb parken möchte, kann dies im Parkhaus Sandhofstraße für fünf Euro pro Auto tun. Mit den Straßenbahnlinien 20 und 21 ab der Haltestelle „Heinrich-Hoffmann-Straße/Blutspendendienst“ gelangen Fans von dort in etwa acht Minuten zum Stadion.

Für die Gästebusse ist der Parkplatz P 9 vorgesehen, der über die Mörfelder Landstraße (stadtauswärts) erreicht wird.

VfB-Fanzug ist ausverkauft

Der eingesetzte Fanzug SVG Stuttgart (Abfahrt 9.34 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart) ist ausverkauft. Es gibt auch keine Möglichkeit, bei der Abfahrt des Zuges noch Karten zu kaufen. Reguläre Fahrkarten der Deutschen Bahn gelten für diesen Zug nicht. Der VfB Stuttgart rät daher allen Fans, auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen.

Vom Frankfurter Hauptbahnhof aus gibt es keinen expliziten Shuttle-Transfer. Die Weiterfahrt vom Hauptbahnhof zum Stadion ist mit den S-Bahn-Linien S 7, S 8 und S 9 in sechs Minuten möglich. Der Weg von der Haltestelle „Stadion“ zur Commerzbank-Arena ist fußläufig zu erreichen.

Zusätzliche Kontrolle am Eingang zu Block 20

Der ausgewiesene Gästebereich befindet sich in den Blöcken 19 und 21 (Sitzplätze) und Block 20 (Stehplätze). Da das Stadiongelände recht groß ist und die Wege zu den Eingängen lang, gibt es eine weitere Kontrolle am Eingang zu Block 20. Auch wird es vereinzelte Selektivkontrollen am Blockeingang geben.

Im Heimfanbereich von Eintracht Frankfurt (Westtribüne Blöcke 31 bis 41) ist das Tragen von VfB-Trikots und Fanutensilien nicht gewünscht. Der Ordnungsdienst ist daher aus Sicherheitsgründen angewiesen und berechtigt, Zuschauern mit Farben der Gastmannschaft den Zutritt zu diesem Bereich zu verwehren oder sie des Bereichs zu verweisen. Auch Rucksäcke und Taschen können nicht mit in das Stadion genommen werden, es gibt auch keine Abgabemöglichkeit außerhalb des Stadions.

Frankfurter Ebbelwoi gibt es rund um die Arena

Im gesamten Stadion kann mit Bargeld bezahlt werden. Rund um das Stadiongelände sowie auf den Zulaufwegen gibt es zahlreichen Imbissständen mit Bratwurst und dem Frankfurter Nationalgetränk „Ebbelwoi“.