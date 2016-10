VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach Diese Spieler nimmt Hannes Wolf mit zum Pokalspiel

Von mrz 24. Oktober 2016 - 19:59 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach. Hannes Wolf nimmt folgende Spieler mit.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart gastiert in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach (Dienstag, 20.45 Uhr). Für die Partie, in der der VfB klarer Außenseiter ist, hat sich Trainer Hannes Wolf zu einer kurzfristigen Anfahrt am Dienstagmorgen mit der Bahn entschieden. Klar ist, dass Daniel Ginczek nicht im Kader des VfB steht. Dafür kehrt in Boris Tashchy ein anderer Stürmer ins Team zurück. Am Montagabend teilte der VfB via Twitter außerdem mit, dass Simon Terodde leicht angeschlagen ausfällt.

In unserer Bilderstrecke sehen Sie, welche Akteure Hannes Wolf sonst noch mit nach Mönchengladbach nimmt. Klicken Sie sich durch.