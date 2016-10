VfB Stuttgart Weiterer Ausfall nach Simon Terodde

25. Oktober 2016 - 10:04 Uhr

Simon Terodde fehlt dem VfB Stuttgart beim Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart muss beim DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach kurzfristig auf Simon Terodde verzichten. Auch ein weiterer Spieler fällt kurzfristig aus.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart reist an diesem Dienstag mit der Deutschen Bahn zum Auswärtsspiel im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach. Nicht mit dabei, das war schon im Vorfeld klar, sind die Verletzten Hajime Hosogai und Tobias Werner. Außerdem wird Daniel Ginczek, der nach seinem Comeback am Freitag geschont werden soll, fehlen.

Am Montagabend entschied der VfB um seinen Trainer Hannes Wolf dann, dass auch Simon Terodde in Stuttgart bleiben wird. Der Stürmer litt zuletzt an einem kleinen Muskelfaserriss, kehrte gegen den TSV 1860 München in die Startelf zurück und fällt nun leicht angeschlagen aus. Für ihn rückt der erst 18 Jährige Hans Nunoo Sarpei in den Kader.

Den Kader des VfB für die Partie im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach sehen Sie hier.

Am Dienstagmorgen vor der Abfahrt nach Mönchengladbach folgte dann der nächste Ausfall. Innenverteidiger Benjamin Pavard muss mit Magen-Darm-Problemen in Stuttgart bleiben. Dafür ergatterte Anto Grgic noch einen Platz im Team.