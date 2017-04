VfB-Stürmer Ginczek für Spiel in Nürnberg fraglich

Von red/dpa 27. April 2017 - 13:31 Uhr

VfB-Profi Daniel Ginczek ist krank. Möglicherweise ist der Stürmer nicht rechtzeitig zum Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag fit.Foto: Pressefoto Baumann

Zweitliga-Spitzenreiter VfB Stuttgart muss beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag möglicherweise auf Stürmer Daniel Ginczek verzichten.

„Daniel war heute Nacht krank, es ging ihm nicht so gut. Ich weiß nicht, ob er mitfahren kann“, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Donnerstag und berichtete von Übelkeit bei seinem Angreifer. „Ich hoffe natürlich, dass Daniel fit wird.“ Hier geht es zum Liveticker von der Pressekonferenz in Stuttgart.

Ansonsten seien alle Fußballprofis einsatzbereit für das Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Ginczek brachte zuletzt als Einwechselspieler immer viel Schwung in der Schlussphase und erzielte unter anderem beim Sieg gegen Union Berlin ein Tor.

