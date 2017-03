VfB Stuttgart In diesen Kneipen und Bars können Sie den VfB live verfolgen

Von den 31. März 2017 - 10:41 Uhr

Fußball am Wochenende ist ein fester Bestandteil vieler Stuttgarter. Wir zeigen Ihnen, wo Sie den VfB live verfolgen können.Foto: Baumann

Viele kennen das Problem: Es ist Spieltag, der Anpfiff ertönt, doch wo befindet sich die nächste Fußballkneipe? Wir haben für Sie eine Auswahl an Kneipen mit Liveübertragungen zusammengestellt.

Stuttgart - Die Tickets für die letzten Spiele der Saison sind heiß begehrt. Dementsprechend ist es vielen Fans vergönnt, den VfB Stuttgart im Stadion zu erleben. Als Alternative bieten sich dafür aber zahlreiche Kneipen und Bars in Stuttgart und Region an, in denen die Spiele der Schwaben live übertragen werden.

Hier finden Sie die Lokalitäten, in denen Sie vor den Bildschirmen mit dem VfB fiebern können.

Zudem finden Sie hier weitere Informationen zu den Partien gegen Dynamo Dresden und den Karlsruher SC.

Kneipen und Bars in der Stuttgarter Innenstadt

Alte Schule

Gablenberger Hauptstraße 128

70186 Stuttgart-Ost

Tel.: 0711 465234

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaisburgstüble

Landhausstraße 236

70188 Stuttgart-Ost

Tel.: 0711 462083

Breitscheid Stüble

Breitscheidstraße 49

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 3651075

Sutsche

Breitscheidstraße 38

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 93341546

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wirtshaus Troll

Hasenbergstraße 37

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 611761

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wirtshaus zum Hotzenplotz

Silberburgstraße 88

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 626446

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum Dortmunder

Silberburgstraße 132

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0173 3536863

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum lieben Augustin

Schwabstraße 84

70193 Stuttgart-West

Tel.: 0711 22939939

Weitere Informationen finden Sie hier.