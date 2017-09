VfB-Spieler in der Einzelkritik Durchwachsene Noten für die Roten

Von Dirk Preiß 23. September 2017 - 17:38 Uhr

Der VfB Stuttgart verpasste bei seinem dritten Heimspiel in dieser Saison den Sieg. Doch wie haben sich die einzelnen Spieler gegen den FC Augsburg geschlagen? Wir haben die Leistungen der Roten bewertet.





Stuttgart - Im dritten Heimspiel nach dem Wiederaufstieg hat der VfB Stuttgart erstmals Punkte abgeben müssen. Im schwäbischen Duell gegen den FC Augsburg stand es nach einem mehr als 90-minütigem zähen Kampf nur 0:0. Augsburg, das noch nie so gut in eine Bundesliga-Saison gestartet ist, rückte durch den Punkt zunächst auf Rang vier in der Tabelle vor, auch die Gastgeber kletterten mit insgesamt sieben Zählern leicht nach oben.

