VfB Stuttgart gegen FC Augsburg Liveticker: Badstuber spielt – Ginczek auf der Bank

Von red 23. September 2017 - 15:10 Uhr

Simon Terodde wartet weiter auf seine erstes Saisontor. Foto: Pressefoto Baumann

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart den FC Augsburg zu Gast. Wir tickern die Partie live aus dem Stadion.

Stuttgart - An diesem Samstag (15.30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart den FC Augsburg am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Augsburg ist so etwas die Mannschaft der Stunde in der Liga, steht überraschend weit oben in der Tabelle und feierte unter der Woche einen Sieg gegen Leipzig.

Der VfB dagegen ist im heimischen Stadion saisonübergreifend seit elf Spielen ungeschlagen und holte aus den bisherige zwei Heimspielen der Runde die maximale Ausbeute von sechs Punkten. Wir sind vor Ort und begleiten das Spiel mit unserem Liveticker.