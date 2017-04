VfB-Sieg beim 1. FC Nürnberg im Video So lassen die VfB-Fans die Tribüne wackeln – trotz Verbot

Von mrz 29. April 2017 - 18:35 Uhr

Der VfB Stuttgart gewinnt am Samstag beim 1. FC Nürnberg. Danach gibt es kein Halten mehr. Weder für die Mannschaft. Noch für die 15.000 Fans.





Nürnberg - Vor dem Spiel hatte man beim 1. FC Nürnberg noch Flyer verteilt, um die Fans des VfB Stuttgart zu warnen. Darauf stand: „Der 1. FC Nürnberg ruft die Fans dazu auf, bei aller Emotion für den eigenen Verein, das koordinierte Springen auf dem Oberrang zu unterlassen, da hierdurch ihr selbst oder andere Fans zu Schaden kommen könnten.“ Begründet wurde das, mit der besonderen Architektur des Stadions.

Blöd nur, dass sich die Anhänger des VfB Stuttgart nach dem verrückten 3:2-Erfolg in Franken so gar nicht an die Vorgaben halten wollten. Und nach Lust und Laune auf der Tribüne hupften. Die Mannschaft gab auf der Laufbahn derweil den Takt vor.

ImVideo auf unserer Facebook-Seite „Mein VfB“ sehen Sie, wie die etwa 15.000 Gäste-Fans völlig eskalieren. Und die Tribüne in Franken zum wackeln bringen. Trotz Verbot.