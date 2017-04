Einzelkritik zu VfB beim 1. FC Nürnberg Auf Ginczek und Terodde ist Verlass

Von Marko Schumacher 29. April 2017 - 15:13 Uhr

Der VfB Stuttgart hat es beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg wahrlich spannend gemacht. Nach einer missratenen ersten Halbzeit folgte am Ende doch der Sieg. Lesen Sie hier, wie sich die Spieler im Einzelnen geschlagen haben.





Nürnberg - Nach missratener erster Hälfte ist der VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg noch zu einem 3:2 (0:2) -Sieg gekommen.

Wieder einmal zeigten die Stuttgarter Schwächen in der Abwehr – und konnten sich auf ihre Stürmer verlassen. Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB damit einen weiteren großen Schritt gemacht. In unserer Bildergalerie sehen Sie die VfB-Spieler in der Einzelkritik.

