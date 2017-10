VfB-Pokalspiel in Kaiserslautern Einsatz von Aogo nach Verletzung fraglich

Von red 23. Oktober 2017 - 10:43 Uhr

Kurzer Einsatz in Leipzig: Dennis Aogo musste nach zehn Minuten ausgewechselt werden. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart muss bei seinem Pokalspiel in Kaiserslautern eventuell auf Dennis Aogo verzichten. Der Linksverteidiger hatte sich beim Spiel in Leipzig eine Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen.

Stuttgart - Verletzungssorgen beim VfB Stuttgart: Ob Dennis Aogo für das Pokalspiel am Mittwoch in Kaiserslautern zur Verfügung steht, ist derzeit fraglich. „Er hat im Adduktorenbereich muskulär reagiert. Ich glaube nicht, dass er einsatzfähig ist“, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf nach dem Spiel in Leipzig. „Wir wollen da auch kein Risiko eingehen.“

Der 30-jährige Linksverteidiger musste bereits nach zehn Minuten mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden. Für Aogo sicherlich eine bittere Pille, da er sich vor dem Spiel viel vorgenommen hatte: „Meine Leistung auf dem Platz ist in Ordnung. Natürlich gibt es noch Potenzial nach oben“, sagte der Linksfuß. „Immerhin sehe ich meine Rolle auch darin, Chancen zu kreieren.“ Ob er die Chance dazu bereits am Mittwoch bekommt, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Emiliano Insua rückte in seinem Comeback-Spiel nach seiner Verletzung für Aogo auf die linke Position im Abwehrverbund. Der VfB verlor das Spiel in Leipzig mit 0:1 durch ein Tor von Marcel Sabitzer.