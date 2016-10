VfB-Mitgliederversammlung So reagierten die Fans im Netz

Von pma 10. Oktober 2016 - 13:07 Uhr

Der neue VfB-Präsident Wolfgang Dietrich wird es nicht einfach haben, die Fanszene des VfB wieder zu einen.Foto: dpa

Die VfB-Mitgliederversammlung war auch im Netz ein großes Thema. Wir haben die Reaktionen der Fans für Sie gesammelt.

Stuttgart - Parallel zur teilweise hitzigen Atmosphäre bei der VfB-Mitgliederversammlung in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle ging es auch im Netz hoch her. Unter dem Hashtag #VfBMV diskutierten und äußerten sich die VfB-Anhänger auf Twitter. Zeitweise war der Hashtag auf Platz eins der Trending Topics im deutschsprachigen Raum. Die einzelnen Tagesordnungspunkte und die Informationen aus der Halle, die in unserem Live-Blog nachzulesen sind, sorgten für jede Menge Gesprächsstoff. Wir haben die Netzreaktionen nach dem Ende der Veranstaltung für Sie gesammelt.

User „PTurian“ bemängelte, dass die Debattenkultur der Veranstaltung “widerlich“ gewesen sei.

Mein #VfBMV-Fazit: #VfB-Mitglieder haben haarscharf Kurve bekommen. Allen zusammen steht viel Arbeit bevor. Debattenkultur ist widerlich.— Philip Turian (@PTurian) 9. Oktober 2016

In diese Kerbe schlug auch VfB-Mitglied Magnus Missel von www.dervfbblog.de, der noch auf der Veranstaltung sagte, dieser Tag sei keiner, auf den man als VfB-Fan und -Mitglied besonders stolz sein könne.

Der Nutzer „SeriousRH“ zeigte sich überrascht, wie wenig Widerstand die Vereinsführung hatte.

Hatte mit deutlich mehr Widerstand gerechnet heute. Das haben sie - für sich - ganz gut gemanaged. #VfBMV— Seriouz (@SeriouzRH) 9. Oktober 2016

„bulinews_“ fand es gut, dass das Satzungspaket abgelehnt wurde.

Aufm Heimweg von der #VfBMV. Können uns nun wieder bei sportlichen Themen streiten. Gut, dass beide Satzungsänderung-Pakete abgelehnt wurden— Andi (@bulinews_) 9. Oktober 2016

Nutzer „Golwar“ zog ein längeres, nachdenkliches Fazit.

„Godzilla0815“ hätte sich mehr Demokratie bei der Veranstaltung gewünscht.

Schade, ich hätte mich über mehr Demokratie gefreut #VfBMV — Godzilla0815 (@Godzi0815) 9. Oktober 2016

Nutzerin „Aleksch1893“ stellte fest, dass viel Arbeit nötig sein wird, um die zerissene Fan-Landschaft wieder zu einen.

Feierabend. Viel Arbeit ist notwendig, um das wieder zu kitten, was vor und während der MV zerbrochen ist #VfBMV— Ute Lochner (@Aleksch1893) 9. Oktober 2016

„juhu777“ stellte umgehend Forderungen an den Aufsichtsrat und die Vorstände.

Von #VfB Vorständen & AR erwarte ich, dass sie durch gute erfolgreiche Arbeit & seriöse Aussendarstellung Vertrauen wieder gewinnen #VfBMV — juhu777 (@juhu_777) 10. Oktober 2016

Nutzer „rambatz“ sieht die Angelegenheit pragmatischer.

Der #Dietrich soll seinen Job machen und alles andere ist egal.

Ond wenn er des net mecht dann rauchts!!! #VfBMV #vfb — der_3.Platz (@rambatz) October 10, 2016

„Gaarz1893“ befürchtet, dass der neue VfB-Präsident bald seine Maske ablegen wird.