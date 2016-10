VfB-Mitgliederversammlung Live-Blog aus der Schleyerhalle

Von red 09. Oktober 2016 - 11:13 Uhr

Bei der VfB-Mitgliederversammlung geht es fast schon traditionell hoch her.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht an diesem Sonntag vor einer unruhigen Mitgliederversammlung. Wir begleiten die Veranstaltung mit einem Live-Blog direkt aus der Schleyerhalle.

Stuttgart - Es ist soweit – der Tag der Mitgliederversammlung beim VfB Stuttgart ist gekommen. An diesem Sonntag versammeln sich ab 12 Uhr die Mitglieder in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Bad Cannstatt. Die Veranstaltung birgt Zündstoff. Seit Monaten rumort es in der Anhängerschaft. Der vom Aufsichtsrat vorgeschlagene – und einzige – Kandidat auf das Präsidentenamt, Wolfgang Dietrich, polarisiert die Massen. Die Utras lehnen ihn ab, vielen Anhängern gilt er auch ob seiner Vergangenheit als S21-Sprecher als „Spalter“. Dietrich selbst absolvierte in den letzten Wochen ein wahres Mammutprogramm, um sich bei den Fans, Fanclubs, im VfB-Freundeskreis und bei den Sponsoren vorzustellen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier alles zu Wolfgang Dietrich

Doch auch der Aufsichstrat selbst steht massiv in der Kritik. Es gibt sogar einen offiziellen Antrag auf Abwahl, der auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung steht. Finanzvorstand Stefan Heim wird auch im Fokus stehen. Er hat die zweifelhafte Ehre, über die Zahlen des Vereins zu referieren und die Umsatzeinbußen, die der Verein durch den Abstieg zwangsläufig hinnehmen musste, der Öffentlichkeit zu erklären.

Lesen Sie hier unser Themenspecial zur Mitgliederversammlung

Jede Menge Konfliktpotenzial also, das die Veranstaltung zu einer der wegweisendsten der jüngeren Vergangenheit des Clubs mit dem Brustring machen dürfte. Wir sind mit mehreren Redakteuren vor Ort und begleiten die Mitgliederversammlung mit unserem Live-Blog.