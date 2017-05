VfB-Maskottchen im Stuttgarter Rathaus Fritzle und Fritz sicher: VfB packt Sonntag den Aufstieg

Von red/dpa 16. Mai 2017 - 12:42 Uhr

Ein Krokodil im Stuttgarter Rathaus – das gibt es auch nicht alle Tage. Doch in diesem Fall handelte es sich um ein harmloses Tier: Fritzle, das Maskottchen des VfB Stuttgart hat Oberbürgermeister Kuhn besucht.





Stuttgart - Nur noch ein Sieg fehlt: Fritzle, das Maskottchen von Zweitligist VfB Stuttgart, hat am Dienstag im Rathaus schon mal diverse Jubelposen für den Wiederaufstieg in die Bundesliga geprobt.

Auch mit einem Unentschieden gegen die Würzburger Kickers kann der VfB am Sonntag (15.30 Uhr) die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus nach nur einem Jahr in der Zweiten Liga klar machen. „Das Rathaus steht wie ein Mann hinter dem VfB“, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) - und tippte 3:0 oder sogar 4:0.

Alligator Fritzle, der im Rathaus symbolträchtig auch mit dem Paternoster nach oben fuhr und vom Balkon winkte, zeigte seinen Optimismus mit den Fingern an – 3:0. Ob das auch den Titel Zweitligameister bedeuten würde, hängt vom Spiel von Hannover 96 in Sandhausen ab.

Das Spiel gegen die Würzburger Kickers fällt in eine besondere Zeit: In diesen Tagen jährt sich der Erfolg des VfB von 2007 zum zehnten Mal, als der Verein deutscher Meister wurde. Wir haben die Protagonisten von damals getroffen und zeichnen das Fußballfest in einer großen Multimedia-Reportage nach, die am Mittwoch veröffentlicht wird. Hier schonmal ein Vorgeschmack: