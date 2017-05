VfB-Party auf dem Wasen 60.000 Menschen dürfen zum Public Viewing kommen

Von Frank Rothfuss 15. Mai 2017 - 17:05 Uhr

Die letzte VfB-Party auf dem Wasen: Public Viewing zum Pokalfinale 2007.Foto: Factum/Weise

60.000 Menschen können am Sonntag auf dem Cannstatter Wasen an der VfB-Party teilnehmen. Wo und wann gefeiert wird und was beim Public Viewing sonst so geboten ist, erfahren Sie hier.

Stuttgart - An der VfB-Party auf dem Cannstatter Wasen am Sonntag können 60 000 Menschen teilhaben. Gefeiert wird auf dem Bereich des Wasens von der König-Karls-Brücke bis zum Verwaltungsgebäude der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Also auf jener Fläche, auf der das Cannstatter Volksfest stattfindet. Beginn wird um 12 Uhr sein.

Mehr zum Thema

Mit einem gemeinsamen Fußball-Schauen auf fünf Leinwänden soll die VfB-Party beginnen – und im besten Fall in eine Aufstiegsfeier münden. So lautet die offizielle Sprachregelung. Weil der VfB um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena um den Aufstieg kämpft und die Würzburger Kickers wider den Abstieg, will der Club kein großes Bohei um das Programm machen. Der Sport steht im Vordergrund, so die Botschaft. Natürlich wird moderiert, es gibt Musik und vor allem etliche Live-Schaltungen in die Arena. „Wir wollen die Stadionatmosphäre auf den Wasen bringen“, sagt VfB-Sprecher Tobias Herwerth.

Sollte nach dem Abpfiff der Aufstieg feststehen, wird natürlich gefeiert. Es wäre keine Überraschung, sollte dann das Team auf dem Wasen auf der Bühne stehen. Bestätigen will es zwar noch keiner, aber es ist gut möglich, dass Terodde und Co. von den Fantastischen Vier begleitet werden.

In den nächsten Tagen werden VfB, Stadt und Polizei noch am Sicherheitskonzept feilen. Fest steht, dass die Zugänge von den Parkplätzen her sind. Die Betonpoller, die fürs Frühlingsfest aufgestellt wurden, bleiben stehen. Sollte es auf dem Wasen zu voll werden, werde es Durchsagen im Stadion geben, damit die Besucher des Spiels nicht auch noch aufs Gelände drängen.