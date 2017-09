VfB-Kapitän Gentner schwer verletzt Fans hoffen, bangen und kritisieren

Von kap 16. September 2017 - 20:49 Uhr

Die dramatischen Szenen um Christian Gentner beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg haben auch die Fans schockiert. Im Stadion skandierten sie „Christian Gentner“, auf Twitter gibt es unzählige Genesungswünsche, auch kritische Stimmen werden laut. Ein Überblick.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Ende interessiert sich niemand mehr für den zweiten Sieg des VfB Stuttgart in der noch jungen Bundesliga-Saison – denn was in der 84. Minute passiert, lässt Verantwortlichen wie Fans den Atem stocken.

Mehr zum Thema

Alle Informationen rund um das Spiel gibt es hier

Der VfB Stuttgart befindet sich im Angriff, ein hoher Ball fliegt in den Strafraum des VfL Wolfsburf, Kapitän Christian Genter ist mitten im Geschen, als der Wölfe-Keeper Koen Casteels hochspringt, um den Ball zu fangen. Dabei kommt es zu der folgenschweren Szene: Casteels’ Knie kracht auf die Schläfe des VfB-Kapitäns, dieser fällt hin und bleibt benommen liegen, Mannschaftsarzt Raymond Best gelingt es zum Glück, dem Verletzten die verschluckte Zunge aus dem Hals zu ziehen.

VfB-Trainer Wolf spricht nach dem Spiel, das wegen dieser Szene um sieben Minuten Nachspielzeit verlängert wird, von dramatischen Szenen und einem Schockzustand – und auch die Fans bangen mit.

Im Stadion skandieren die Fans den Namen ihres Kapitäns.

Und bei Twitter gehen etliche Genesungswünsche ein, egal ob VfB-Fan oder nicht.

Auch das DRK wünscht Gute Besserung:

Unter die Genesungswünsche mischen sich allerdings auch kritische Stimmen, vor allem was den Einsatz des Video-Assistenten betrifft.