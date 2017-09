VfB-Kapitän Gentner schwer verletzt Wolf: „Wir standen alle unter Schock“

Von Dirk Preiß 16. September 2017 - 19:13 Uhr

Schockzustand kurz vor Ende der Partie: VfB-Kapitän Christian Gentner wird von Wolfsburg-Keeper Koen Casteels an der Schläfe getroffen, verschluckt die Zunge und erleidet schwere Verletzungen im Gesicht. Das gesamte Team steht unter Schock.





Stuttgart - Das Spiel war zu Ende, die Freude eigentlich groß – schließlich hatte der VfB Stuttgart gerade auch das zweite Heimspiel der Saison 1:0 gewonnen. Diesmal gegen den VfL Wolfsburg. Doch das interessiert Spieler, Trainer und Betreuer des Fußball-Bundesligisten in diesen Momenten nur am Rande. Denn: Es gab Wichtigeres. „Wir sind in unseren Gedanken bei unserem Kapitän“, sagte Hannes Wolf.

Der Trainer des VfB Stuttgart wirkte trotz des Sieges sichtlich mitgenommen. Kein Wunder. „Es waren dramatische Minuten“, sagte er – und meinte damit die Schlussphase der Partie. Und eine ganz bestimmte Situation.

Christian Gentner, Spielführer des VfB, lauerte im Strafraum des VfL Wolfsburg auf den Ball. Die Kugel flog hoch in den Sechzehnmeterraum – und der VfL-Keeper Koen Casteels in dessen Richtung. Er erwischte den Ball tatsächlich mit seinen Fäusten, mit seinem angezogenen Knie aber traf er Christian Gentner mit voller Wucht im Gesicht. „Auf keinen Fall Absicht“, wollte Hannes Wolf dem Torhüter unterstellen, „er ist ein großer Torwart, da kann so etwas passieren.“ Doch die Folgen waren schlimm.

Die Mitspieler vermieden es, nah ans Geschehen zu gehen

Gentner blieb ohnmächtig auf dem Rasen liegen, Teamarzt Ray Best sprintete auf den Platz, musste dem Kapitän des VfB die verschluckte Zunge aus dem Hals holen und veranlasste, dass der Notarzt gerufen wurde. „Wir standen alle unter Schock“, sagte Wolf, der bange Minuten überstehen musste. Dann war immerhin klar: Gentner ist wieder ansprechbar.

Die Mitspieler vermieden es, nah ans Geschehen zu gehen. Sie organisierten sich für die letzten Minuten zu zehnt, dann wurde Gentner vom Feld getragen, die Mannschaft brachte den Sieg nach Hause. „Das Spiel ist aber erst einmal egal.“ Unklar war am frühen Abend noch, wie schlimm es Gentner erwischt hat. Klar war schnell: Der 32-Jährige hat eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, vermutlich auch Knochenbrüche im Gesicht. Eine genaue Untersuchung dauerte am Samstagabend noch an.

Diskutiert wurde nach der Partie auch, ob die Szene ein Fall für den Videoschiedsrichter, ein Elfmeter und womöglich eine Rote Karte bedeutet hätte. Ex-Schiedsrichter Markus Merk deutete das bei Sky an, die direkt beteiligten waren da zurückhaltender. Casteels sagte: „Ich schaue zum Ball und fauste ihn weg – und in dem Moment prallen wir zusammen. Ich muss das Knie beim Herauskommen ja hochziehen. Ich bewerte das nicht als Foul.“ VfB-Sportvorstand Michael Reschke wollte gar nicht erst mitdiskutieren: „Die Schiedsrichter haben einen schwierigen Job. Ob das ein Elfmeter war, ist mir Wurst, es geht nur um die Gesundheit des Spielers.“

