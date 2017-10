VfB-Fans in Leipzig Das müssen VfB-Fans bei der Anreise nach Leipzig beachten

Von pma 20. Oktober 2017 - 14:29 Uhr

Die RB Arena in Leipzig. Foto: dpa-Zentralbild

Kaum Parkplätze, Taschen-Verbot und keine provokanten Spruchbänder sind im Stadion erlaubt – das und mehr müssen die VfB-Fans in Leipzig beachten.

Leipzig - An diesem Samstag treffen RB Leipzig und der VfB Stuttgart das erste Mal überhaupt aufeinander. Das mit Spannung erwartete Spiel ist ausverkauft. Der VfB Stuttgart wird von über 4500 Anhängern nach Sachsen begleitet, das Gästekontingent ist restlos vergriffen. Die organisierte VfB-Fanszene hat dazu aufgerufen, mit vielen alten Zaunfahnen zu demonstrieren, welche Tradition der VfB hat. Was die Fans aus Stuttgart zudem bei der Anreise und dem Stadioneintritt zu beachten haben, haben wir zusammengefasst.

Mehr zum Thema

Keine Rucksäcke und Taschen

„Um einen reibungslosen Ablauf an den Einlässen zu gewährleisten, dürfen keine Rucksäcke und Taschen, die die Maße 25 x 25 x 25 cm überschreiten, mit ins Stadion genommen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Taschen zwischenzulagern“, heißt es auf der Homepage der Leipziger.

Frühzeitige Anreise wird empfohlen

Der Einlass in die Leipziger Arena erfolgt ab 14 Uhr. Den anreisenden Anhängern wird dennoch empfohlen, frühzeitig vor Ort zu sein, da es zu erheblichen Anreise-Behinderungen rund um das Stadion kommen kann. Zudem wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, alle Informationen der Leipziger Verkehrsbetriebe gibt es hier. Pkw-Parkplätze stehen im Stadionumfeld nur begrenzt zur Verfügung. Auch der VfB empfiehlt dringend, „Parkhäuser, Park-and-Ride-Parkplätze und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Eintrittskarte berechtigt vier Stunden vor und vier Stunden nach dem Spiel zur Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des MDV.“

Gästefans, die mit den Fanbussen anreisen, können im Bereich „Landauer Brücke“ aus- und einsteigen. Die Wegeleitung zum Gästebereich der Arena wird durch Ordner unterstützt. Während des Spiels parken die Fan-Busse in der Straße „Am Cottaweg“.

Anreise-Info Verkehrsbetriebe Leipzig

Ausverkauftes Stadion in Sachsen

Die Stadionkapazität umfasst 42.959 Plätze. Das Spiel ist ausverkauft. „Sollte es jedoch Rückläufer-Tickets geben, sind diese ab sofort in der Online-Ticketbörse und am Spieltag ab 13 Uhr in unserer Spieltagsbörse an der Hauptkasse erhältlich“, meldet der gastgebende Verein.

Stadionverordnung Leipzig

Folgende Fan-Utensilien sind erlaubt:

Drei Megaphone; drei Trommeln, einseitig offen; fünf Schwenkfahnen mit einer Stocklänge größer als 1,5 Meter, kleine Fahnen mit einer Stocklänge kleiner als 1,5 Meter, Zaunfahnen, solange Platz vorhanden ist, dazu folgende Information: Die Zaunfahnen dürfen sowohl im Unterrang als auch im Oberrang angebracht werden.

Folgende Fan-Utensilien sind verboten:

Doppelhalter

Blockfahnen

Spruchbänder ohne B1-Zertifikat

Verboten sind zudem Verstöße gegen die Stadionordnung. Der Veranstalter behält sich darüber hinaus ein Verbot von Fanutensilien, Spruchbändern o.ä. vor, die sich gegen den gastgebenden Verein, Verbände wie DFB und DFL oder die Polizei richten.