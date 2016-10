Versuchte Vergewaltigung in Waiblingen 22-Jährige wehrt sich gegen zwei Männer

Von red 24. Oktober 2016 - 17:42 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer versuchten Vergewaltigung in Waiblingen.Foto: dpa/Symbolbild

Eine 22-Jährige wird am Bahnhof in Waiblingen von zwei Unbekannten gepackt und offenbar zu vergewaltigen versucht. Die Frau wehrt sich heftig.

Waiblingen - Am Bahnhof in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist eine junge Frau am frühen Sonntagmorgen von zwei Männern sexuell belästigt worden.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich die 22-Jährige gegen 4.15 Uhr an den Glascontainern auf, die sich zwischen den Bahngleisen und dem Busbahnhof befinden, als sie plötzlich von den zwei Männern gepackt und festgehalten wurde. Als die beiden Männer versuchten, ihr die Kleidung zu öffnen, setzte sich die 22-Jährige derart heftig zur Wehr, dass die Unbekannten die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Ermittlungen aufgenommen

Die Täter sollen laut der Frau schwarz, etwa 1,80 Meter groß und rund 30 Jahre alt sein. Sie trugen Sweatshirts und vermutlich Jeans. Einer der beiden soll eine hellblaue oder weiße Kopfbedeckung getragen haben. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Hinweisen. Passanten, welche die unbekannten Männer oder die blonde Frau zwischen 3.50 und 4.15 Uhr im Bereich des Bahnhofs, insbesondere an der Unterführung, der Rolltreppe zum Bahnhofsvorplatz, beim Kiosk oder bei den Glascontainern gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 07151/9500 bei der Polizei melden.