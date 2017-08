Unwetter im Kreis Ludwigsburg Hagelschaden: Unwetter zerstört Gewächshäuser

17. August 2017

Durch den starken Hagel am Dienstag sind viele Schäden entstanden. Besonders hart hat es die Firma Busch Gemüsebau aus Korntal-Münchingen getroffen. Die Gewächshäuser und die Ernte sind zerstört.





Korntal-Münchingen - Das schwere Gewitter am Dienstag währte nur kurz, hat aber bei der Firma Busch Gemüseanbau in Korntal-Münchingen verheerende Folgen: Hagel hat das Glas der Gewächshäuser und die Pflanzenkulturen zerstört. Der Schaden gehe in die Hunderttausende, wie der Seniorchef Werner Busch mitteilt, das Ganze sei ein Fall für die Versicherung. Es ist nicht der einzige Hagelschaden: In Ditzingen hat ein Leser gemeldet, dass ein Vordach durchlöchert wurde. Einige weitere Leser haben uns Bilder mit großen Hagelkörnern und den Auswirkungen auf ihre Umgebung geschickt.

