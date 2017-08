Gewitter in Stuttgart und Region Bilder von dunklen Wolken und großen Hagelkörnern

Von noa 15. August 2017 - 18:28 Uhr

In Stuttgart und der Region hat es kurze, aber heftige Gewitter mit Hagel gegeben. In den sozialen Netzwerken haben zahlreiche Nutzer ihre Eindrücke gepostet. Hier eine kleine Auswahl.





Stuttgart - Hagel, Starkregen und Sturmböen: Am Dienstagnachmittag sind kurze, aber teils heftige Gewitter in Teilen der Region Stuttgart niedergegangen. Eine Gewitterfront streifte den Stuttgarter Norden mit Hagelkörnern mit bis zu vier Zentimeter Durchmesser. Auch das Strohgäu und Ludwigsburg waren betroffen. Und Entwarnung gibt es noch nicht: Auch Abend könnte es laut Deutschem Wetterdienst in Stuttgart und Region noch einmal brenzlig werden.

So verhalten Sie sich richtig bei Blitz und Donner

In den sozialen Medien gibt es zahlreiche Fotos und Videos von dunklen Wolken und großen Hagelkörnern. So hatte der VfB-Torwart Ron-Robert Zieler offenbar ein klein wenig Pech bei seinem Ausflug nach Ludwigsburg, wie folgenden Foto bei Instagram beweist:

Die Kollegen aus den Redaktionen in Ludwigsburg und dem Strohgäu haben auf ihrer Facebook-Seite ein Video gepostet, das das Unwetter zeigt – und die Nutzer dazu aufgerufen, ihre Bilder und Videos zu posten:

Einige Leser haben auf diesen Post reagiert – und ihre Eindrücke geschickt:

Auch bei Twitter und Instagram haben einige Nutzer Bilder von den dunklen Wolken, die sich über Stuttgart und der Region zusammengebraut haben, gepostet. Hier eine kleine Auswahl: