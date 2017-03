Unfall in Stuttgart Mann wird bewusstlos und fährt gegen Friedhofsmauer

Von red 16. März 2017 - 08:14 Uhr

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend am Steuer bewusstlos geworden und gegen eine Mauer des Pragfriedhofs in Stuttgart gefahren. Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.





Stuttgart - Er verlor das Bewusstsein, während er fuhr und krachte gegen die Friedhofsmauer: Ein 48 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr hinterm Steuer in Stuttgart-Nord offenbar bewusstlos geworden, während er vom Hauptbahnhof Stuttgart kommend auf der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel unterwegs war. Der Mann ist dabei laut Polizei rechts von der Fahrspur abgekommen und gegen die Friedhofsmauer des Pragfriedhofs gefahren.

Als die Rettungskräfte eintrafen, soll der 48-Jährige nicht ansprechbar gewesen sein. Er trug von dem Unfall leichte Verletzungen davon und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Unfallwagen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Offenbar sei die Friedhofsmauer nicht beschädigt worden. Ein größerer Stau sei laut Polizei ebenfalls nicht entstanden.