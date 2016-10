Unfall im Kreis Reutlingen Autofahrer verliert Kontrolle und rammt Hauswand

Von red/jbr 18. Oktober 2016 - 19:37 Uhr

In einer Rechtskurve kommt ein 54-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab, rast in eine Hauswand und beschädigt dabei einen tragenden Stützpfeiler.





6 Bilder ansehen

Lichtenstein-Unterhausen - Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Lichtenstein-Unterhausen (Kreis Reutlingen) von der Fahrbahn abgekommen und hat eine Hauswand gerammt. Laut Polizei hat er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault verloren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Mehr zum Thema

Der Fahrer sei die Holzelfinger Steige hinab gefahren und in einer scharfen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er rammte das Garagentor des älteren Bauwerks und beschädigte dabei einen tragenden Stützpfeiler. Das Haus wurde daraufhin gegen einen möglichen Einsturz gesichert. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.