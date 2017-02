Unfall auf der A81 Schwerverletzte nach Unfall bei Mundelsheim

14. Februar 2017

Am Dienstagnachmittag kommt es zu einem schweren Unfall auf der A81. Der Verkehr staut sich am Nachmittag bis zu 20 Kilometer bis nach Zuffenhausen. Die Aufräumarbeiten dauern an.





Ludwigsburg - Am Dienstganachmittag ist es zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte auf der A81 kurz vor der Anschlussstelle Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich gegen 14:30 Uhr der Verkehr in Richtung Heilbronn gestaut.

Mehr zum Thema

Lkw schiebt Auto unter einen Heizöl-Tankzug

Der Fahrer eines Lkw fuhr am Stauende auf einen Mercedes eines 49-Jährigen auf und schob dessen Fahrzeug unter einen vorausfahrenden Heizöl-Tankzug. Der Mercedes wurde unter dem Lkw eingekeilt, und der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die A81 Richtung Heilbronn musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Derzeit ist nur ein Fahrstreifen befahrbar und der Verkehr staut sich etwa 20 Kilometer bis Zuffenhausen. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern an.