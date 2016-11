Unfall am Olgaeck Navigationsgerät führt zur Kollision mit Stadtbahn

Von kaf 29. November 2016 - 17:45 Uhr

An der Haltestelle Olgaeck ist am Dienstag ein Auto mit der Stadtbahnlinie U15 zusammengestoßen. Der Stadtbahnfahrer wurde verletzt. Der 64-jähriger Autofahrer war ortsunkundig und verließ sich laut Polizei auf sein Navigationsgerät. Mit fatalen Folgen.





Stuttgart - Ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Dienstag an der Kreuzung Charlottenstraße/Olgastraße mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammengestoßen. Sowohl die Stadtbahn als auch der Audi fuhren laut Polizei gegen 14 Uhr die Charlottenstraße in Richtung Degerloch. Der ortsunkundige 64-jährige Autofahrer folgte an der Kreuzung mit der Olgastraße der Aufforderung seines Navigationsgerätes, nun nach links abzubiegen.

Der mit zirka 100 Fahrgästen besetzten Stadtbahn gelang es, trotz der bereits vor der Haltestelle Olgaeck verlangsamten Geschwindigkeit nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Kollision verletzte sich der 51-jährige Fahrer der Stadtbahn leicht, der 64-Jährige Audi-Fahrer, seine 63-jährige Ehefrau sowie alle Fahrgäste blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand an der Bahn ein Schaden von rund 50.000 Euro, am Audi wurde ein Schaden von etwa 30.000 Euro festgestellt.

Der Zusammenstoß hatte zur Folge, dass der Stadtbahnverkehr am Mittag erheblich eingeschränkt war. Die SSB hat Taxis und Busse eingesetzt, um die Passagiere weiterbefördern zu können. Die Streckenunterbrechung war nach etwa einer Stunde behoben.

