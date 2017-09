„Treffpunkt Foyer“ mit Angela Merkel Die Debatte mit der Kanzlerin im Livestream

Von Rainer Pörtner 05. September 2017 - 16:59 Uhr

Folgt man den Umfragewerten, hat Angela Merkel beste Chancen, erneut zur Bundeskanzlerin gewählt zu werden. Allerdings werden Wahlkämpfe immer öfter erst auf den letzten Metern entschieden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Kanzlerin Angela Merkel ist in der Stuttgarter Liederhalle zu Gast beim „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten. Verfolgen Sie die Debatte hier im Livestream.

Stuttgart - Zum vierten Mal tritt Angela Merkel als Spitzenkandidatin der CDU in einer Bundestagswahl an. Die Kanzlerin und Parteivorsitzende lässt sich nur schwer aus der Reserve locken. Ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) fiel es beim TV-Duell am Sonntag entsprechend schwer, gegen Merkel zu punkten.

Mitte Juli war Schulz zu Gast beim „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten. Heute Abend stellt sich die Kanzlerin in der Stuttgarter Beethovenhalle den Fragen der Chefredakteure Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten) und Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung) sowie der Diskussion mit unseren Lesern.

Hier können Sie die Debatte im Livestream sehen und verfolgen, ob sich Merkel in Stuttgart aus der Reserve locken lässt: