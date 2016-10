Trainerwechsel bei den Stuttgarter Kickers Kaminski geht – Märkle kommt

Von Jürgen Frey 24. Oktober 2016 - 14:27 Uhr

Alfred Kaminski ist nicht mehr Trainer der Kickers.Foto: Baumann

Trainerwechsel beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers: Wie erwartet muss Trainer Kaminski den Verein verlassen. Sein Nachfolger steht auch schon fest.

Stuttgart - Die Anzeichen verdichteten sich nach dem 1:2 beim FC Nöttingen immer mehr, am Montagmittag teilte Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers die Trennung mit: Alfred Kaminski (Vertrag bis 2018) ist beurlaubt.

Bis auf weiteres übernimmt Dieter Märkle, der Trainer der seit acht Spielen ungeschlagenen Oberligamannschaft das Team. Märkles bisheriger Co-Trainer Danijel Baric soll die zweite Mannschaft trainieren. Die Kickers sind an diesem Wochenende in der Regionalliga spielfrei, sie treten im WFV-Pokal-Achtelfinale am Samstag (14 Uhr) beim Landesligisten SSV Ehingen-Süd an.

In Kürze mehr.