Tödlicher Unfall in Stuttgart-Ost Kind stirbt nach Zusammenstoß mit Bus

Von Wolf-Dieter Obst 31. März 2017 - 19:48 Uhr

Dramatischer Unfall am Freitagnachmittag im Stuttgarter Osten: Ein Kind rennt über die Straße und beachtet nicht den Bus. Der neun Jahre alte Bub erleidet tödliche Verletzungen.





Stuttgart - Ein Neunjähriger ist nach dem Zusammenstoß mit einem Linienbus im Stuttgarter Osten ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Kind gegen 15.30 Uhr in der Haußmannstraße die Fahrbahn zu überqueren versucht – und wurde dort von einem SSB-Bus der Linie 42 erfasst. Ein Notarzt und Rettungskräfte versorgten den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Wenig später erlag der Bub dort seinen Verletzungen.

Der Busfahrer erlitt einen Schock, er musste – wie auch Unfallzeugen – psychologisch betreut werden. Die Haußmannstraße war im Bereich der Kreuzung Schwarenbergstraße bis gegen 17.30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Neunjährige auf Höhe der Bushaltestelle Schwarenbergstraße über die Straße gelaufen. Dabei achtete der Junge offenbar nicht auf den gelben Bus der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), der sich von rechts vom Ostendplatz her näherte. Der Busfahrer war in Richtung Erwin-Schoettle-Platz unterwegs – und konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Kind aus seiner Sicht von links auf die Fahrbahn sprang. Der Busfahrer hatte 60 Meter vor der Unfallstelle seine Haltestelle passiert – ob er da noch mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, ist noch unklar. Die Verkehrspolizei ermittelt derzeit noch, warum das Kind an dieser Stelle über die Fahrbahn wollte.

Eine Reihe tödlicher Fußgängerunfälle

Der Neunjährige ist der zweite junge Mensch, der innerhalb von elf Monaten im Stuttgarter Straßenverkehr als Fußgänger ums Leben gekommen ist. Am 14. Mai 2016 kam ein 14-jähriges Mädchen in der Kappelbergstraße in Untertürkheim ums Leben, als es unvermittelt über eine Fußgängerfurt eilen wollte. Die 14-Jährige wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Die letzte tödliche Kollision zwischen einem SSB-Bus und einem Fußgänger gab es am 28. Juli 2014 in der Haldenrainstraße in Zuffenhausen, als ein 55-Jährige bei Rot über die Fußgängerfurt lief und von einem Bus der Linie 54 erfasst wurde.

Die Polizei sucht noch Zeugen

Im jüngsten Fall werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07 11/ 89 90 - 41 00 zu melden.