Supermarkt in Stuttgart überfallen Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Von red 29. März 2017 - 21:27 Uhr

Bewaffneter Raubüberfall auf einen Supermarkt in Stuttgart: Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem flüchtigen Täter. Der Mann ist am Mittwochabend mit Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Stuttgart fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem flüchtigen Täter. Der Mann habe am Mittwochabend einen Rewe-Supermarkt in der Sophie-Tschorn-Straße gegen 20.05 Uhr überfallen und sei mit Bargeld in zunächst unbekannter Höhe geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Mehr zum Thema

Die Beamten waren mit über 20 Streifenwagen und einem Hubschrauber auf der Suche nach dem Täter. Verletzt wurde bei dem Vorfall im Supermarkt demnach niemand. Angaben zum Täter und ob dieser bewaffnet war, konnten die Beamten zunächst nicht machen.

Die Polizei gab zum Täter folgende Beschreibung heraus: Der Gesuchte ist zirka 25-30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, gebräunter Teint, Dreitagebart, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarze Wollmütze, grauer Arbeiterhose mit schwarzen Taschen, bewaffnet mit einer schwarzen Pistole. Er sprach mit ausländischem Akzent.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Raubdezernats unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.