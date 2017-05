Summer in the City Hitze lockt Stuttgarter nach draußen

Von cu 17. Mai 2017 - 16:03 Uhr

Die Sonne hat am Mittwoch die Temperaturen und die Laune der Flaneure in Stuttgart nach oben getrieben. 29 Grad zeigte das Thermometer und lud nicht nur zum Eisessen ein.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein Hoch macht noch keinen Sommer, aber Tilly hat schon mal dafür gesorgt, dass sich viele Stuttgarter am Mittwoch wie im Süden fühlten. Zumindest für diesen einen Tag. Die Sonne lachte und trieb nicht nur die Temperaturen nach oben, sondern ebenso die Laune der Flaneure.

Mehr zum Thema

Hier lesen Sie, wie das Wetter in Stuttgart in den nächsten Tagen wird.

29 Grad Celsius zeigte das Thermometer in der Stadt und vermeldete somit: Summer in the City. Eine ziemlich coole Sache war das für diejenigen, die in der Mittagspause ihre klimatisierten Büros verlassen konnten und sich erst ein Eis und danach eine Siesta gönnten – wie in Spanien eben.

Impressionen vom Sommetag in Stuttgart gibt es in unserer Fotostrecke – klicken Sie sich durch!