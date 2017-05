Wetter für Stuttgart Nach der Sonne kommt der Regen – und dann?

Von bb 17. Mai 2017 - 11:21 Uhr

Wer konnte, nutzte am Dienstag und Mittwoch jede wertvolle Sonnenstunde draußen – wie hier am Feuersee im Stuttgarter Westen. Ende der Woche ist damit erst einmal Schluss.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Dass es nur ein kurzes Sommer-Intermezzo werden würde, war klar. Schon am Freitag sind Jacke und Regenschirm in Stuttgart wieder ein Muss. Doch was erwartet uns mit Blick auf Himmelfahrt und das lange Wochenende?

Stuttgart - Wolkenloser Himmel und Temperaturen, die sich wie Sommer anfühlen – so hätte es gerne bis zum Wochenende in Stuttgart bleiben können – vor allem für alle Fans des VfB Stuttgart, der am Sonntag um die Rückkehr in die erste Bundesliga spielt.

Doch auch wenn der Donnerstag mit dem häufig bemühten „Mix aus Sonne und Wolken“ noch als annehmbar durchgeht, ist am Freitag endgültig Schluss mit Sommer. „Der gesamte Freitag ist verregnet“, erklärt Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) schlicht. Auch was die Temperaturen angeht, hat die Meteorologin keine besseren Nachrichten: mehr als 15 Grad wird das Thermometer nicht anzeigen.

Die gute Nachricht: Für das kommende Wochenende geht es wieder bergauf. „In der Nacht auf Samstag lässt der Regen in Stuttgart nach, tagsüber wird es einen lockeren Mix aus Sonne und Wolken geben“, so die DWD-Expertin. Und es bleibe überwiegend trocken. In Stuttgart steigen die Temperaturen bis auf 18 Grad. Am Sonntag wird es dann noch einen Tick wärmer. „Heiter bis wolkig und bis 21 Grad warm“, sagt Sarah Jäger für den großen Feiertag für alle VfB-Fans voraus.

Und nicht nur der VfB Stuttgart will wieder oben mitmischen, auch die Temperaturen legen in der kommenden Woche zu. „Die Tendenz zeigt nach oben, von Montag an kann man sich auf Werte zwischen 20 und 25 Grad einstellen“, meint Jäger. Mit Blick auf Himmelfahrt am Donnerstag – und damit auf ein langes Wochenende für viele – klingt das gar nicht so schlecht.

