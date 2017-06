Stuttgarter Stadtderby Kickers empfangen VfB

Von red 13. Juni 2017 - 11:12 Uhr

Szene aus 2013: Während Kickers-Spieler Fabian Gerster seine Karriere längst beendet hat, spielt Alexandru Maxim immer noch für den VfB. Foto: Pressefoto Baumann

Das letzte Aufeinandertreffen ist erst vier Monate her, nun kommt es zu einer Neuauflage des Stuttgarter Stadtderbys im Rahmen der Saisonvorbereitung von den Stuttgarter Kickers und dem VfB.

Stuttgart - Das Stuttgarter Stadtderby erfährt eine Neuauflage – allerdings nicht wie zuletzt 1991 im Punktspielbetrieb der Bundesliga, sondern lediglich im Rahmen der Saisonvorbereitung der beiden Clubs. Die Stuttgarter Kickers empfangen den VfB am 9. Juli (17 Uhr).

Das letzte Aufeinandertreffen ist dabei noch gar nicht so lange her. Am 2. Februar unterlagen die Blauen in einem nicht-öffentlichen Testspiel gegen den künftigen Erstligisten auf dem VfB-Clubgelände mit 4:0 durch Tore von Takuma Asano, Simon Terodde, Alexandru Maxim und Julian Green. Das letzte Duell im Gazi-Stadion auf der Waldau fand im Jahr 2013 statt. Am 6. Juli 2013 trugen die Stuttgarter Kickers und der VfB Stuttgart in der Vorbereitung auf die Saison 2013/2014 das 166. Stadtderby aus. Die Mannschaft aus Bad Cannstatt gewann das Stadtduell damals mit 2:0.