Stuttgarter Schlossplatz Die Eisbahn-Brache wird endlich wieder grün

Von sma 14. März 2017 - 10:35 Uhr

Grün-braune Rouladen: nach und nach wird der Rollrasen verlegt.Foto: Wangner

Die Zeit des Ackers ist vorbei: Die zeitweilige Eisbahnfläche auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird mit Rollrasen belegt.

S-Mitte - Nachdem das Wetter dem Vorhaben, die Brachfläche, die die Eisbahn am Schlossplatz im Winter hinterlassen hatte, einen Strich durch die Rechnung machte, wird die Planie jetzt endlich wieder grün. Am Montag ist der Rollrasen angeliefert und verlegt worden, aufgrund von Eis und Nässe war es nicht früher möglich, mit der Begrünung der Fläche zu beginnen, teilte die Eigentümerin, das Finanzministerium, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Für die Kosten in Höhe von 12 000 Euro kommen die Eisbahnbetreiber auf. Im Vorjahr waren die Wiederbegrünung bereits im Februar abgeschlossen. Ungeachtet dessen gibt es auch Anregungen, die betroffene Grünfläche dauerhaft zu schonen: So schrieb etwa eine Leserin in einem Brief, man könne die Eisbahn doch ganz einfach an den Eckensee verlegen.