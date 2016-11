„Wintertraum“ und Weihnachtsmarkt Bald herrscht wieder weihnachtliche Stimmung in Stuttgart

Von red/noa 08. November 2016 - 14:15 Uhr

Die Eisbahn auf dem Stuttgarter Schlossplatz eröffnet dieses Jahr am 16. November.Foto: Achim Zweygarth

Bald duftet es in der Stuttgarter Innenstadt wieder nach frischen Maronen, heißem Glühwein und leckerem Lebkuchen – denn nicht mehr lange, dann eröffnen der „Wintertraum“ samt Eisbahn und Glühweinstand sowie der Weihnachtsmarkt.

Stuttgart - Ja ist denn heut’ schon Weihnachten? Noch nicht ganz, aber lange ist es auf jeden Fall nicht mehr hin bis zur Adventszeit und den Festtagen – darauf deuten nicht nur die winterlichen Temperaturen und der erste Schnee in Stuttgarter und Region hin, sondern auch der Aufbau des „Wintertraums“, der gerade in vollem Gange ist, wie unsere Bildergalerie zeigt.

Vom 16. November an herrscht auf dem Stuttgarter Schlossplatz wieder weihnachtliche Stimmung: In einer großen Eröffnungsgala wird der „Wintertraum“ samt Eisbahn und Glühweinstand eröffnet. Bis zum 1. Januar können Eisliebhaber täglich zwischen 11 und 23.30 Uhr Schlittschuhlaufen und Glühweindurstige an heißen Getränken nippen.

Längere Öffnungszeiten zur Einkaufsnacht

Zwischen dem 23. November und 23. Dezember lädt dann auch der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Mitten im Zentrum Stuttgarts erstreckt sich die Budenstadt vom Neuen Schloss und Königsbau über den Karls- und Schillerplatz mit dem Alten Schloss und der Stiftskirche bis zum Marktplatz. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr und am Mittwoch, 23. November, von 17 bis 21 Uhr sowie an der langen Einkaufsnacht am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 22.30 Uhr.