Stuttgart Zwei Kinder spielen mit Böller und verletzen sich

Von red/dpa 21. September 2016 - 21:02 Uhr

Durch die Explosion beim zünden eines Böllers erlitten zwei Kinder in Stuttgart ein Knalltrauma.Foto: dpa

Durch die Explosion beim zünden eines Böllers erlitten zwei Kinder ein Knalltrauma. Sie wurden zudem durch umherfliegende Splitter verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus-

Stuttgart - Beim Zünden eines Böllers haben sich zwei Kinder in Stuttgart verletzt. Die zehn und zwölf Jahre alten Kinder fanden den Feuerwerkskörper am Mittwoch in der Nähe eines Abenteuerspielplatzes und warfen ihn dann in einen brennenden Holzofen, wie die Polizei mitteilte.

Mehr zum Thema

Durch die Explosion erlitten beide ein Knalltrauma. Sie wurden zudem durch umherfliegende Splitter verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.