Stuttgart Wieder stehlen Autodiebe teuren Porsche

Von red 10. Juni 2017 - 12:06 Uhr

Bei der Keyless-Go-Technik werden die Funksignale der Autuschlüssel angezapft (Symbolbild).Foto: dpa

Erneut haben Autodiebe zugeschlagen und einen teuren Porsche Cayenne S entwendet. Die Täter nutzen die Sicherheitslücken der schlüssellosen Technologie der Fahrzeuge aus.

Stuttgart - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Rommelshauser Straße in Bad-Cannstatt geparkten Porsche Cayenne S entwendet. Der Porsche, der mit einem Keyless Go System ausgestattet ist, wurde gegen 22 Uhr von dem Besitzer vor seinem Haus abgestellt. Gegen 6.25 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Bei der schlüssellosen Technologie werden die Funksignale der Autoschlüssel angezapft und die Türen geöffnet. Auch der Motor kann ohne Originalschlüssel gestartet werden.

Der graue Porsche mit dem amtlichen Kennzeichen LB-PP 1000 hat einen Wert von rund 150 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711 / 89 90 57 78 in Verbindung zu setzen.