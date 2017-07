Stuttgart und die Region Unfälle mit Traktoren überschatten das Wochenende

Von red/dja 31. Juli 2017 - 10:31 Uhr

Eine 22-Jährige versuchte am Sonntag auf eine Fähre zu fahren. Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Am Wochenende ist es zu mehreren Unfällen mit Traktoren gekommen. In Stuttgart ist im Schlossgarten ein Pärchen überfallen worden. Wir haben die Meldungen der Polizei vom Wochenende aus Stuttgart und der Region.

Stuttgart - Beim Versuch, auf die Fähre zu fahren, ist eine 22-Jährige mit ihrem Traktor und Strohballenpresse am Sonntag in den Neckar gestürzt. Die Bilder zu dem Vorfall sehen Sie hier.

Ein Regionalexpress ist am Sonntagabend auf einem Bahnübergang in Rosenberg mit einem Traktorgespann zusammengestoßen. Dabei wurde der Traktorfahrer schwer verletzt. Mehr Informationen zu dem Vorfall lesen Sie hier.

Nach einem Unwetter über Teilen Baden-Württembergs sind Hunderte Bahnreisende in Offenburg festgesessen. Etwa 1000 Menschen wurden am Sonntagabend am Busbahnhof von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz versorgt, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Drei Männer haben am Samstagabend ein Pärchen ausgeraubt, das im Oberen Schlossgarten in Stuttgart spazieren ging. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Alles zu dem Vorfall lesen Sie hier.

Der Dachstuhl eines Hauses in Stuttgart-Möhringen hat am Samstagabend gebrannt. Um die Flammen zu löschen, musste die Feuerwehr Teile des Dachs abdecken. Die Bilder sehen Sie hier.