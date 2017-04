Stuttgart-Süd 54-Jähriger niedergeschlagen und verletzt

Von ps 12. April 2017 - 18:17 Uhr

Ein Mann wird in Stuttgart-Süd angegriffen und muss in ein Krankenhaus.Foto: dpa (Symbolbild)

In der Mörikestraße in Stuttgart wird ein 54-jähriger Mann von mindestens drei Unbekannten niedergeschlagen und verletzt. Die Hintergründe sind unklar.

Stuttgart - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Silberburg-Anlage an der Mörikestraße/Ecke Silberburgstraße (Stuttgart-Süd) einen 54 Jahre alten Mann geschlagen und verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 54-Jährige kurz nach Mitternacht in der Anlage auf, als er unvermittelt von mindestens drei Männern angegriffen und zu Boden geschlagen wurde. Am Boden liegend traten die Täter offenbar weiter auf ihr Opfer ein. Der 54-Jährige erlitt Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Männer sollen alle etwa 20 Jahre alt sein. Einer war etwa 1,70 Meter groß, seine Komplizen deutlich größer. Einer hatte einen Schnauzbart und trug eine Jeans. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.