Stuttgart-Süd 52-jähriger Autofahrer verunglückt in Heslacher Tunnel

Von mri/red 13. Dezember 2016 - 23:36 Uhr

Ein 52 Jahre alter Autofahrer hat im Heslacher Tunnel in Stuttgart-Süd die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann konnte von der Feuerwehr befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.





Stuttgart-Süd - Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ist ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem Audi Q5 am Portal des Heslacher Tunnels in Stuttgart verunglückt.

Laut Zeugenaussagen stand er mit seinem Wagen an einer roten Ampel am Südheimer Platz, als diese auf Grün schaltete, gab er zügig Gas, um in den Tunnel einzubiegen und touchierte dabei einen Mercedes CLA. Der Audifahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr ein Verkehrsschild, geriet auf die Absenkung des Tunnelportals und prallte auf einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi aufs Dach geschleudert und blieb im Eingangsbereich des Tunnels liegen.

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, konnte aber durchs Heck von der Feuerwehr befreit werden und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt um die 80.000 Euro. Laut Polizei kam es nach dem Unfall zu keinen größeren Verkehrsstörungen.