Stuttgart Primark-Eröffnung auf der Königstraße rückt näher

Von red 25. September 2017 - 17:08 Uhr

In Stuttgart eröffnet bald eine zweite Primark-Filiale. Schon jetzt ist am Gebäude des ehemaligen Karstadt zu erkennen, dass der Königstraße demnächst eine viel diskutierte Laden-Eröffnung bevorsteht.





Stuttgart - „Eröffnung in Kürze“, prangt in großen Lettern an der Fassade ehemaligen Karstadt-Gebäudes in Stuttgart auf der Königstraße. Bald schon zieht hier mit Primark ein Textil-Discounter ein, der sein Geld vor allem mit extrem günstiger Kleidung verdient. Die erste Filiale hatte die Kette mit Sitz in Irland im Milaneo eröffnet und sorgt seitdem in Stuttgart für rege Diskussionen über Sinn und Unsinn derartiger Modehäuser.

Der Einzug von Primark, so viel scheint klar, wird die Königstraße verändern, neues Publikum in die Gassen spülen. Welche Auswirkungen das mit sich bringt, bleibt abzuwarten.

Offiziell noch nicht bekannt ist, wann die Filiale ihre Türen öffnet. Sicher ist: In den kommenden Monaten. Und mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch vor Weihnachten. Zumal auf der Königstraße rund um das Gebäude schon zahlreiche Arbeiter im Gange sind, die Primark-Schilder montiert wurden und die Fassade in neuem Glanz erstrahlt.

