Stuttgart-Mitte 28-Jährige wird Opfer eines Sexualdelikts auf Damentoilette

Von red 12. März 2017 - 12:32 Uhr

Eine 28-jährige Frau wurde am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr in einer an der Hirschstraße gelegenen Diskothek in Stuttgart-Mitte Opfer eines Sexualdelikts. (Symbolbild)Foto: dpa

Eine 28-Jährige schläft alkoholisiert auf einer Damentoilette ein – als sie erwacht, will sich ein Mann an ihr vergehen. Nur durch Hilfe zweier Zeuginnen kann die Frau der Situation entkommen. Die Polizei sucht für die Ermittlungen nun die beiden Helferinnen.

Stuttgart - Eine 28-jährige Frau wurde am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr in einer an der Hirschstraße gelegenen Diskothek in Stuttgart-Mitte Opfer eines Sexualdelikts.

Die alkoholisierte Frau war in einer Kabine auf der Damentoilette eingeschlafen. Als sie wieder zu sich kam, bemerkte sie laut Polizei einen unbekannten Mann über sich, der sich an ihr sexuell vergehen wollte.

Sie versuchte, ihn von sich zu stoßen und forderte ihn auf, abzulassen. Hierdurch wurden zwei junge Frauen, die den Toilettenraum betreten hatten, auf die Situation aufmerksam. Aufgrund deren Reaktion ließ der Täter von der 28-Jährigen ab und überkletterte die Kabinenwand. Obwohl ihn die Zeuginnen noch festhalten wollten, konnte er sich unerkannt entfernen.

Zeuginnen sollen sich bei Polizei melden

Da keine zeitnahe Alarmierung der Polizei erfolgte und die 28-Jährige erst am Samstagnachmittag Anzeige erstattete, gibt es zu den beiden Zeuginnen bislang keine weiteren Erkenntnisse. Insbesondere die beiden Frauen werden deshalb dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.

Von dem Täter liegt bislang nur folgende Beschreibung vor: ca. 180 cm groß, vermutlich kurze schwarze Haare, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit einem orangefarbenen Emblem im Schulterbereich.