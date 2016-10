Stuttgart-Degerloch Wertvoller Schmuck aus Juweliergeschäft gestohlen

Von red/dpa 12. Oktober 2016 - 19:38 Uhr

Einen spektakulären Einbruch meldet die Polizei aus Stuttgart-Degerloch.Foto: dpa

Unbekannte Täter haben aus einem Juweliergschäft in Stuttgart-Degerloch Schmuck im Wert von mehreren Hundertausend Euro gestohlen. Mit Einbrecher sind mit hohem Aufwand vorgegangen.

Stuttgart - Mit großem Aufwand sind Diebe in Stuttgart in ein Juweliergeschäft eingebrochen und haben Schmuck und Edelsteine im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude im Stadtteil Degerloch ein, in dem sich das Geschäft befindet, und schlugen mehrere Löcher in eine Wand. Durch eines davon gelangten sie zur Rückwand des Tresors, die sie aufflexten.

Anschließend transportierten sie ihre Beute wohl mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ziemlich laut gewesen sind, und hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die etwas gehört oder gesehen haben.

Erst im August waren Unbekannte in ein Ludwigsburger Juweliergeschäft eingebrochen und hatten neun wertvolle Uhren erbeutet. Dort hatten die Täter ein Loch durch die Zimmerdecke gebrochen.