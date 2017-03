Stuttgart bei der SpVgg Greuther Fürth Zwei Überraschungen im VfB-Kader

Von pma 17. März 2017 - 15:27 Uhr

VfB-Stuttgart-Trainer Hannes Wolf hat sich auf einen 18 Mann starken Kader für das Spiel in Fürth festgelegt. Zwei Spieler sind überraschend nicht mit dabei.





Fürth - Am 25. Spieltag der zweiten Liga bekommt es der VfB Stuttgart mit der SpVgg Greuther Fürth zu tun. Im Hinspiel siegten die Schwaben gegen die Franken mit 4:0, das Spiel an diesem Samstag (13 Uhr) wird allerdings kein Spaziergang. Zu gefestigt zeigen sich die Kleeblätter, die einzige Mannschaft außer dem VfB in der Liga, die 2017 noch ungeschlagen ist.

Nach dem Abschlusstraining – die Mannschaft reist bereits an diesem Freitag an – hat sich Trainer Hannes Wolf auf einen 18 Akteure umfassenden Kader festgelegt. Etwas überraschend sind Ebenezer Ofori und Alexandru Maxim nicht mit dabei. Dafür kommen ein erfahrener Rechtsverteidiger und ein Youngster eventuell wieder zum Zug.

