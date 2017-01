Streetlife-Crew aus dem Rems-Murr-Kreis Backnanger gründen Breakdance-Bundesliga

Von Isabelle Butschek 17. Januar 2017 - 18:51 Uhr

Alexander Pusch ist seit 16 Jahren begeisterter Breakdancer und baut gerade eine Bundesliga für den Tanzsport auf.Foto: Gottfried Stoppel

Hip-Hop und Breakdance haben in Deutschland schon lange den Durchbruch geschafft. Doch eine Bundesliga gibt es nicht – eine Crew aus Backnang will das ändern.

Backnang - Es ist Trainingszeit im Jugendhaus Treff 44. Jungs und Mädchen dehnen ihre Muskeln, machen sich warm. Aus der Anlage wummern Hip-Hop-Beats, Bandagen werden zurechtgerückt. Einen strikten Trainingsplan gibt es nicht, in den kommenden Stunden ist learning by doing angesagt. Aber schon die Tatsache, dass drei Generationen an Tänzern versammelt sind, dass sich die Streetlife Crew ihren eigenen Nachwuchs heranzieht, ist in der Breakdance-Szene mehr als ungewöhnlich. „Die meisten Gruppen gibt es meistens einfach irgendwann nicht mehr“, erzählt Alexander Pusch, der seit 16 Jahren Breakdancer in Backnang ist.

Die Tänzer der großen Kreisstadt sind aber nicht nur mit ihrer Jugendarbeit Vorreiter. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, einen Ligabetrieb für ihren Sport aufzubauen. „Die Idee hat es vielleicht immer mal wieder gegeben, aber bisher hatte niemand den Mut, es wirklich umzusetzen. Aber der Alex macht es“, sagt Sasa Baumann. Alexander Pusch ist ein Könner seines Fachs, Europameister, Kenner der Szene. Er hat für seine große Leidenschaft eine große Vision: „Wir wollen mit dem Ligabetrieb professioneller werden.“ Zumal Breakdance als eine von drei neuen Disziplinen bei den olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires zu sehen sein wird. „Und wenn es bei allen anderen Sportarten klappt, warum dann nicht auch bei uns?“, sagt Tänzer Raffael Burr.

Für die Backnanger Breakdancer gibt es verschiedene Gründe, die für einen Ligabetrieb sprechen. Gelegenheiten, sich zu messen – so genannte Battles – gibt es mehr als genug. „Wahrscheinlich finden jedes Wochenende in Deutschland 34 Events statt“, sagt Alexander Pusch. Viele hängen allerdings von Sponsoren ab. Wenn diese ihr Engagement beenden, stirbt oft die ganze Veranstaltung. „Wir wollen mit der Liga unabhängiger werden“, sagt Pusch.

Mehr Auftritte, auch für Anfänger

Dann gibt es ein weiteres Problem: Gerade Anfänger fliegen oft bereits im Vorentscheid raus, können kaum Erfahrungen sammeln. „Und wenn man dann dafür stundenlang im Auto gesessen ist, ist der Frust ziemlich groß“, berichtet Sasa Baumann. Im Ligabetrieb soll es zwar weiterhin die Begegnungen eins zu eins geben, das K.O.-System wird aber aufgeweicht. „Jeder tritt gegen jeden an. Und am Schluss gibt es eine Tabelle“, erklärt Alexander Pusch.

Bei den Testläufen hat sich das Konzept bereits bewährt. „Wir haben die Möglichkeit, öfter aufzutreten und uns zu verbessern. Das bringt total viel“, sagt Matej Tomic von der befreundeten Soul Scientists Crew aus Stuttgart.