Rapper aus dem Rems-Murr-Kreis Dieses Video rührt gerade Millionen

Von Phillip Weingand 16. Januar 2017 - 14:33 Uhr

Allein auf dieser Facebook-Seite haben 2 Millionen Nutzer das Video angesehen.Foto: Screenshot Facebook / Erijna

Ein 20-Jähriger aus Weinstadt rappt auf der Hochzeit seiner Schwester. Er lädt das emotionale Video im Netz hoch – und wird von den Reaktionen überwältigt.

Weinstadt - Das Rapvideo eines 20-Jährigen aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) rührt gerade Millionen von Internet-Nutzern. Deniz Akkaya aus dem Ortsteil Endersbach hatte im November einen sehr persönlichen Clip hochgeladen: Auf der Hochzeit seiner jüngeren Schwester Yasemin trug er einen selbst geschriebenen Rap vor. „Meine Prinzessin, große Schwester, Fleisch und Blut“, singt er an seine Schwester gerichtet, „Respekt vor dir, du bist mein Schwager, ein super Mann“, in Richtung des stolzen Bräutigams.

Deniz Akkaya, der gerade auf einer medizinischen Schule in Stuttgart seinen Realschulabschluss macht, rappt, seit er zwölf Jahre alt ist. „Ich setze mich gern hin und schreibe eigene Texte – es freut mich natürlich, wenn sie gut ankommen“, sagt er. Mit dem Erfolg des Videos von der Hochzeit habe er nicht gerechnet: „Klar habe ich gehofft, dass es viele ansehen. Aber fast sechs Millionen – das hätte ich nie gedacht.“

Trotz des Erfolgs ist der Sohn einer Italienerin und eines Türken ziemlich bodenständig, was seine Zukunftsplanung angeht: „Es wäre ein Traum, mit dem Rappen Geld zu verdienen. Aber darauf kann ich mich nicht verlassen – ich mache lieber erst mal was in Richtung Einzelhandel“, meint Deniz.

Der Clip ist inzwischen zu einem echten Internet-Hit geworden: „Insgesamt haben mehr als fünf Millionen Nutzer das Video angesehen“, erzählt Deniz Akkayas Vater Can Akkay stolz. Allein auf der albanischen Facebook-Seite Erijna sahen den Clip fast zwei Millionen Menschen.

Die Netzgemeinde ist von dem Clip begeistert – besonders weibliche Nutzer kommentieren und teilen das Rapvideo:

Allerdings: bei vielen Heiratskandidaten und -kandidatinnen weckt so ein selbst geschriebenes Musikstück auch Erwartungen.