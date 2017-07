Stadtbahn-Unfall in Stuttgart-Ost Fahrgäste erleiden Prellungen

Von Christine Bilger 06. Juli 2017 - 18:41 Uhr

Bei einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Ost sind acht Personen leicht verletzt worden. Augenzeugen berichten, was in der Bahn beim Zusammenstoß geschah.





Stuttgart - Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn der Linie U 2 mit einem Lastwagen an der Neckarstraße ist am Donnerstag ein Schaden in Höhe von etwa 100 000 Euro entstanden. Acht Personen wurden leicht verletzt. Ein Lastwagenfahrer war offenbar regelwidrig abgebogen, meldet die Polizei.

Passagiere werden von Sitzen geschleudert

Der 47 Jahre alte Kraftfahrer war mit seinem Lastwagen aus der Villastraße, welche die Bundesstraße 14 mit der Neckarstraße verbindet, in Richtung Neckarstraße gefahren. Er wollte offenbar nach links in die Neckarstraße einbiegen, was an dieser Stelle aber verboten ist. Die Stadtbahn kam aus seiner Perspektive von links, sie war am Kursaal in Bad Cannstatt gestartet. Der Stadtbahnfahrer konnte nicht mehr bremsen und die Fahrzeuge stießen auf den Schienen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schob die Stadbahn den Lastwagen etwa zwei Meter zur Seite. Er wurde seitlich an der Zugmaschine von der Stadtbahn erfasst. Zu den acht Verletzten zählen auch der Lastwagenfahrer und der 28 Jahre alte Stadtbahnfahrer, meldet die Polizei. „Die Fahrgäste wurden zum Teil von ihren Sitzen geschleudert, ein älterer Herr brauchte Hilfe, um wieder aufstehen zu können“, berichtete eine Augenzeugin nach dem Zusammenstoß.

Verletzte sollen sich bie der Polizei melden

Die meisten Verletzungen der Fahrgäste seien Prellungen gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Da mehrere Fahrgäste weggingen, nachdem die Rettungskräfte sie behandelt hatten, sucht die Polizei in diesem Fall nicht nur Zeugen des Unfalls. Es werden auch Personen gebeten, sich zu melden, die bei dem ebenfalls Unfall Verletzungen erlitten. Hinweise und Angaben von Verletzten nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07 11/89 90-41 00 entgegen.