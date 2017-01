Stadtbahn-Unfall in Stuttgart-Möhringen Auto prallt gegen Stadtbahn

Von Wolf-Dieter Obst 15. Januar 2017 - 12:32 Uhr

Nach der Kollision in der Kurt-Schumacher-Straße in Möhringen hat der Kleinwagen nur noch Schrottwert.Foto: Wolf-Dieter Obst

Nicht der Schnee, sondern ein unachtsamer Autofahrer hat am Sonntagmorgen den Stadtbahnverkehr auf den Fildern aus dem Takt gebracht. Die Strecke zwischen Möhringen und Plieningen war für eine Stunde blockiert.

Stuttgart - Weil er offenbar das Rotlicht am Bahnübergang nicht beachtet hat, ist ein Autofahrer am Sonntag in Möhringen mit einer Stadtbahn der Linie U 3 zusammengestoßen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es gab aber mehrere Tausend Euro Schaden. Außerdem war die Schienenstrecke zwischen Möhringen und Plieningen für eine Stunde gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines Toyota-Kleinwagens am Sonntag gegen 10.25 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße von der Landhauskreuzung in Richtung Fasanenhof unterwegs. Die rote Ampel am Bahnübergang hinter dem SI-Centrum dürfte er dabei übersehen haben. Das Auto kollidierte mit einer Stadtbahn, die in Richtung Plieningen unterwegs war und gerade in die Haltestelle einfahren wollte. Das Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift und blieb auf den Gleisen liegen.

Immer wieder wird die rote Ampel übersehen

„Glücklicherweise kam der Fahrer unbeschadet davon“, sagte ein Polizeisprecher, „es musste lediglich ein Abschleppdienst eingesetzt werden.“ Betroffen waren Bahnfahrgäste zwischen Möhringen und Plieningen. Für sie richteten die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) einen Taxi-Ersatzverkehr zwischen dem Möhringer Bahnhof und der Endhaltestelle Plieningen ein. „Gegen 11.25 Uhr war die Bahnstrecke wieder frei“, hieß es in der SSB-Leitstelle.

Der Gleisüberweg in der Kurt-Schumacher-Straße ist nicht zum ersten Mal Schauplatz von Kollisionen. Ein Leichtverletzten und 20.000 Euro Schaden gab es etwa am 20. August 2016, als ein 56-jähriger Audi-Fahrer ebenfalls Richtung Fasanenhof unterwegs war und die rote Ampel und die von rechts kommende Stadtbahn übersah. Dasselbe Unfallmuster gab es am 17. April 2016, als ein 48-Jähriger Golf-Fahrer über die Gleise fuhr und mit einer Stadtbahn kollidierte. Es gab zwei Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden.