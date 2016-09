Stadtbahnunfall in Stuttgart-Ost Erstes Elektroauto gegen Stadtbahn geprallt

Von Wolf-Dieter Obst 30. September 2016 - 09:14 Uhr

Immer wieder versuchen Autofahrer in Stuttgart verbotenerweise nach links über die Gleise abzubiegen – und lösen damit Stadtbahnunfälle aus. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) versuchen mit einer Kampagne die Autofahrer zu sensibilisieren. In der Neckarstraße krachte es trotzdem.





Stuttgart - Stuttgarts erster Stadtbahnunfall mit einem Elektroauto hat am Freitagmorgen für reichlich Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr im Stuttgarter Osten gesorgt. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 7.30 Uhr in der Neckarstraße auf Höhe Metzstraße mit seinem BMW-Elektroauto i3 verbotenerweise nach links über die Gleise abbiegen. Dabei übersah er eine Stadtbahn der Linie U 1. Bei der Kollision entstand mehrere Tausend Euro Schaden. „Nach ersten Erkenntnissen hat es wohl keine Verletzte gegeben“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski.

Für Fahrgäste der Stadtbahnlinien U 1, U 2 und U 14 ging nach dem Unfall alles durcheinander. Die Strecke zwischen Stöckach und Mineralbäder war blockiert. „Von Bad Cannstatt her konnten die drei Linien nur bis zur Haltestelle Mineralbäder fahren“, sagt Birte Schaper, Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), „von der anderen Richtung ging es nur bis Stöckach beziehungsweise Neckartor.“ Als Ersatz verkehrten Taxis zwischen Neckartor und Mercedesstraße. Gegen 8.30 Uhr war die Strecke wieder frei.

Ein typischer Unfall. Immer wieder versuchen Autofahrer verbotenerweise nach links über die Gleise abzubiegen – und übersehen dabei die parallel nebenan fahrende Stadtbahn. Was den Fahrer des Elektroautos zum Abbiegen veranlasste, ist unklar. Die Unfallstelle in der Neckarstraße ist wegen einer Baustelle zusätzlich beengt.

Illegale Linksabbieger – ein Dauerthema

Mit Plakaten, Kino- und Radiospots und der Kampagne „Links fährt die Bahn“ versuchen die SSB auf die Problematik des verbotenen Linksabbiegens aufmerksam zu machen. Im Durchschnitt der letzten Jahre gibt es laut SSB jedes Jahr mehr als 20 Karambolagen. 26 Unfälle dieser Art verzeichnete die SSB im vergangenen Jahr, 2010 waren es 15, 2005 25.

Unfallschwerpunkte für illegales Linksabbiegen sind zum Beispiel im Stuttgarter Westen die Kreuzungen Schloss-/ Senefelderstraße, Schloss-/ Silberburgstraße und Bebel-/Claudiusstraße. In Zuffenhausen sind die Autofahrer besonders an den Kreuzungen Ludwigsburger-/Frankenstraße und Ludwigsburger-/Hohensteinstraße zu leichtfertig. Schwerpunkte im Gebiet Bad Cannstatt/Fellbach sind die Kreuzungen Waiblinger-/Daimlerstraße und Stuttgarter-/ Höhenstraße.

Derzeit häufen sich die Unfälle mit Autos. Erst am Vorabend hatte es einen spektakulären Unfall in der Hegelstraße im Stuttgarter Westen gegeben. Ein 19-Jähriger war offenbar zu schnell unterwegs und raste in die Haltestelle Russische Kirche. Außer dem jungen Golf-Fahrer wurde kein Außenstehender verletzt. Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.

Stuttgart auf Platz 24 der gefährlichsten Städte

Im vergangenen Jahr hat es in Stuttgart 97 Stadtbahnunfälle gegeben. In 80 Fällen hatten Autofahrer den Unfall ausgelöst, in zehn Fällen waren Fußgänger die Verursacher. Sieben Mal hatten die Stadtbahnfahrer nicht aufgepasst. Den Großteil der 42 Verletzten im letzten Jahr stellten indes die Fahrgäste.

Im Bundesvergleich steht Stuttgart statistisch allerdings relativ gut da. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat eine Studie vorgestellt, nach der Stuttgart die hinteren Plätze riskanter Städte belegt. Bezogen auf die Streckenlänge des Straßenbahnnetzes liegt die baden-württembergische Landeshauptstadt an 24. Stelle. Bei der Einwohnerzahl als Maßstab belegt Stuttgart Platz 20. Ausgewertet wurden 4100 Unfälle in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2011.

Zu den zehn gefährlichsten Städten in Sachen Straßenbahnunfällen zählt Karlsruhe als trauriger Spitzenreiter. Es folgen Freiburg, Köln, Chemnitz, Magdeburg, Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf, Dresden und Zwickau. Zu 45 Prozent, so die Unfallforscher der GDV, sind Autofahrer die Verursacher.