Stadtbahn-Störung in Stuttgart Stadtbahn-Chaos nach Oberleitungsschaden

Von Wolf-Dieter Obst 31. Juli 2017 - 16:51 Uhr

Rund um den Stöckach geht am Montagnachmittag gar nichts mehr: Eine heruntergerissene Stromleitung blockierte gleich fünf Stadtbahnlinien.





Stuttgart - Eine heruntergerissene Stromleitung am Stöckach hat am Montagnachmittag den Stadtbahnverkehr im Stuttgarter Osten lahm gelegt. Betroffen sind fünf Linien, die nur noch auf Teilabschnitten pendeln können – die U 1, U 2, U 4, U 9 und U 14. Nach ersten Angaben der Polizei musste eine Stadtbahn der Linie U 9 geräumt werden. Verursacher war ein Lkw-Fahrer, der an einer nahen Baustelle Kies abladen wollte.

Der Zwischenfall wurde um 15.28 Uhr der Polizei gemeldet. Auf der Stöckachkreuzung wurde eine lose herunter hängende Hochspannungsleitung und auf den Gleisen liegende Stromkabel gemeldet. Die Ursache war weiter oben an der Hackstraße zu finden: Ein Lkw-Fahrer wollte offenbar auf Höhe einer Tankstelle Kies abladen und beschädigte dabei einen Teil einer Stromleitung. Wie bei einem Dominoeffekt wurde auch eine Leitung an der Stadtbahn-Haltestelle beschädigt.

Fahrgäste müssen umsteigen – wo es denn geht

„Wir haben auf den betroffenen Linien einen Pendelverkehr“, sagt SSB-Sprecherin Birte Schaper. Empfohlen wird, wo möglich, auf Bus oder S-Bahn umzusteigen. Die U 1 ist zwischen Metzstraße auf der einen und Hauptbahnhof auf der anderen Seite unterbrochen. Die U2 verkehrt nicht mehr zwischen den Haltestellen Bad Cannstatt Wilhelmsplatz und Hauptbahnhof. Die Linie U4 fährt nur zwischen Untertürkheim und Leo-Vetter-Bad. Alternativen gibt mit den Buslinien 40, 42 und 45 über Ostendplatz.

Die Stadtbahnlinie U9 ist zwischen den Haltestellen Schloss-/Johannesstraße und Brendle Großmarkt unterbrochen. Von Hedelfingen kommend fahren die Bahnen bis Leo-Vetter-Bad, wie bei der U 4 sind auch hier Busse die Alternative. Vom Vogelsang kommend werden die Bahnen ab Schloss-/Johannesstraße in Richtung Rotebühlplatz umgeleitet – mit Anschluss zur S-Bahn.

Oberleitungsschäden – das Dauerthema

Die Stadtbahnlinie U14 ist zwischen den Haltestellen Metzstraße und Österreichischer Platz unterbrochen. Von Heslach kommend fahren die Bahnen zum Charlottenplatz. Dort besteht Anschluss Richtung Hauptbahnhof. Von Remseck kommend in Richtung Stuttgarter Innenstadt sollten Fahrgäste an der Rosensteinbrücke auf die Linie U 13 bis zum Pragsattel umsteigen. Dort geht es mit den U 6 oder U 7 in die Stadt.

Immer wieder sorgen Zwischenfälle mit Oberleitungen für erhebliche Störungen im Netz. Ob in der Innenstadt oder in Zuffenhausen – anschließend geht für Stunden nichts mehr.