Stadtbahnstörung in Zuffenhausen Bagger reißt Oberleitung ab

Von red 26. Juli 2017 - 21:34 Uhr

Zwei Stunden lang ging gar nichts auf der Strecke der Stadtbahnlinien U7 und U15. Ursache war ein Missgeschick beim Beladen eines Lastwagens.





Stuttgart - Ein Baggerfahrer hat am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr in Stuttgart-Zuffenhausen die Stadtbahnlinien U7 und U15 zum Erliegen gebracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 30-jährige Baggerfahrer in der Ludwigsburger Straße einen Metallkorb auf einen Transport-Lkw laden. Dabei blieb der Korb an der Oberleitung der Stadtbahn hängen, die Leitung riss und der Bahnverkehr kam zum Stillstand.

Wegen der Reparatur- und Aufräumarbeiten musste die Polizei die Straße entlang des Gleisbetts für den Lkw-Verkehr sperren. Die SSB setzten Ersatzbusse für die Fahrgäste ein, verletzt wurde niemand. Von 20.45 Uhr an verkehrten die Stadtbahnen wieder.