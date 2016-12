Stadtbahn in Hedelfingen Fußgängerin stirbt bei Unfall

Von Christine Bilger 13. Dezember 2016 - 08:47 Uhr

In Hedelfingen wird eine Frau von der Stadtbahn erfasst.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Stadtbahn der Linie U9 hat am Dienstagmorgen in Hedelfingen eine Frau erfasst. Die Fußgängerin starb bei dem Unfall.

Stuttgart - Im Berufsverkehr ist am Dienstagmorgen eine Frau in Stuttgart-Hedelfingen ums Leben gekommen. Sie wurde in der Hedelfinger Straße von einer Stadtbahn der Linie U9 erfasst. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Sie geriet gegen 7.20 Uhr unter die Bahn, die in Richtung Wangen unterwegs war, meldet die Polizei. Die Stadtbahnlinien U9 und U13 mussten zur Unfallaufnahme und der Bergung der Toten unterbrochen werden.

Die Polizei konnte kurz nach dem Zwischenfall noch nicht sagen, ob die Frau die Straße überqueren wollte oder versucht hatte, noch schnell eine Bahn zu erreichen. Das werde noch ermittelt, die Unfallaufnahme laufe noch, sagte eine Polizeisprecherin. Laut den SSB sollte die Streckenunterbrechung bis gegen 9.30 Uhr dauern.